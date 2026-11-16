МИД Китая подтвердил встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа

Председатель Китая Си Цзиньпин проведет встречу с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом 19 ноября в Шэньчжэне, сообщил МИД КНР.



"Представитель МИД заявляет: 19 ноября председатель Си Цзиньпин проведет саммит КНР — России — США с президентом Владимиром Путиным и президентом Дональдом Трампом в Шэньчжэне", — следует из публикации на сайте ведомства.



14 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подтвердил, что встреча запланирована на эту дату. Переговоры пройдут на полях саммита АТЭС.