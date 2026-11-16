Фон дер Ляйен раскрыла формат участия Европы в переговорах по Украине

Европа собирается участвовать в переговорах по Украине в формате оборонная европейская "группа пяти" (E5) + Евросоюз.

Европа намерена оказать "максимальную поддержку Украины и максимальное давление на Россию", сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она сообщила, что обсудила мирные переговоры между Украиной и Россией с президентом Финляндии Александром Стуббом.

"Европа будет активно участвовать в этом процессе", - подчеркнула фон дер Ляйен.

В Кремле ранее сообщили, что европейские переговорщики пока не связывались с Москвой.