Китай решился на необычный шаг перед встречей Путина, Трампа и Си Цзиньпина

Белый дом и МИД Китая подтвердили проведение встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Ранее в воскресенье договоренности о трехсторонней встрече подтвердили в Кремле. Москва надеется, что переговоры положительно повлияют на международную обстановку.

Встреча Трампа, Путина и Си Цзиньпина пройдет 19 ноября в гостиничном комплексе Kylin Villa в китайском Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Начало намечено на 14:30 по местному времени (09:30 мск).

FTстало известно, что Россия, США и Китай отказались от заранее согласованной повестки, что странно для китайской стороны – Пекин, как правило, настаивает на тщательно прописанном сценарии диалогов с руководителями зарубежных стран.

Трамп хочет обсудить в трехстороннем формате ядерный вопрос и Иран. тему Украины он намерен поднять только в разговоре с Путиным.