Ковальчук показала третьего ребенка от Чумакова

В семье Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова случилось пополнение. Певица родила третьего ребенка.

Радостной новостью Юлия Ковальчук поделилась на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Известная певица опубликовала снимки, на которых запечатлены их с мужем руки, сплетенные вокруг крохотных ножек малыша, а также кадр, где Чумаков наклонился над лежащей с запеленутым ребенком Ковальчук.

"Наш сыночек - спасибо Богу, что ты теперь с нами))) Ты мой лучший подарок на день рождения", - написала певица, у которой, к слову, день рождения был 12 ноября. Ей исполнилось 44 года.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

В комментариях многочисленные подписчики выразили крайнее удивление, ведь артистка даже повода не двала думать, что она находится в положении. Всю беременность Юлия вела очень закрытый образ жизни. Она не появлялась на светских мероприятиях, а в блоге публиковала такие фото и видео, по которым было невозможно понять, что артистка ждет ребенка.

Интернет-пользователи поздравили Ковальчук и Чумакова. Причем в стороне не остались и их коллеги. Добрые слова выразили Сергей Лазарев, Наталья Подольская, Ольга Орлова, Сати Казанова, Хибла Герзмава, Лариса Долина, Регина Тодоренко, Катерина Шпица, Надя Ручка, Катя Лель и многие другие.

Напомним, для пары это третий ребенок и первый сын. У Юлии и Алексея есть две дочери: девятилетняя Амелия и трехлетняя Алисия. Обе предыдущие беременность Ковальчук тоже тщательно скрывала. Детей артисты до сих пор предпочитают не показывать общественности, давая им шанс жить жизнью обычных детей.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>