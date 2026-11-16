Американская ракета-носитель взорвалась после старта

Американская ракета-носитель Вулкан, произведенная совместным предприятием Боинг и Локхид Мартин, взорвалась после старта и не смогла доставить на орбиту спутники компании Amazon.

Ракета потерпела крушение примерно через 10 минут после взлёта с мыса Канаверал. Порядка 40 спутников должны были обеспечить одну из крупнейших в мире технологических компаний собственным интернетом и составить конкуренцию Starlink Илона Маска.

Причины ЧП пока неизвестны, идет расследование. Предварительно, сбой произошёл на верхней ступени ракеты. В будущем Amazon рассчитывает вывести на орбиту свыше 3 тысяч спутников.