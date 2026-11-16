Друзья оплатят лечение помилованной Лерчек в Китае

Помилованная Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, отправляется в Китай. Там блогер намерена получить лечение от рака четвертой стадии.

Поездку и медицинскую помощь в одной из клиник Пекина оплатят ее друзья и знакомые, передает "Коммерсант". По словам адвокатов Лерчек, помилование распространяется на наказание, штраф и снятие судимости. Чекалина уже получила обратно заграничный паспорт, защита согласовывает ее выезд на лечение за границу.

При этом после прекращения уголовного преследования Валерия остается потерпевшей по другому делу — о пропаже изъятых у нее драгоценностей стоимостью более 20 миллионов рублей.

Ранее Владимир Путин помиловал Лерчек, освободив ее от наказания. В июле этого года Чекалину приговорили к пяти годам лишения свободы условно и крупному штрафу по делу о незаконном выводе более 250 миллионов рублей за границу.

Ранее обследование Лерчек выявило, что рак распространился практически по всему организму. Медики посоветовали блогеру пройти лечение за границей. Например, отправиться в Китай и попробовать уникальные местные технологии лечения. Однако без разрешения суда блогер не могла покидать страну.

Напомним, что Валерия Чекалина борется с раком уже десять месяцев. Болезнь летом ненадолго отступила, дав Лерчек надежду. Но осенью наступило резкое ухудшение.

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