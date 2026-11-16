Силы ПВО отразили самую массовую атаку украинских беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны отразили самую массовую ночную атаку беспилотников ВСУ на Россию.

За минувшую ночь были перехвачены и уничтожены 1336 украинских дронов, передает РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны.

До сегодняшнего дня самой масштабной считалась атака 29 октября – тогда ПВО сбила 1214 БПЛА. Также массовые налеты фиксировались 13 ноября (1198), 20 сентября (1110), 30 октября (1043) и 18 октября (1015).

Также прошлой ночью была зафиксирована крупнейшую атаку на Москву. В сторону столицы летело около 600 дронов. Большинство из них удалось нейтрализовать на дальних рубежах.