Олег Газманов выступил с признанием: "Я виноват перед своей семьей"

Олег Газманов пришел на программу Бориса Корчевникова "Судьба человека". Известный артист откровенно рассказал о своей личной жизни.

В этом году "есаул" отечественной сцены отметил круглую дату. Олегу Газманову исполнилось 75 лет, но кто даст?! Певец выглядит невероятно моложаво, он очень энергичен и активен. Его рабочий график расписан на месяцы вперед. И останавливаться артист не намерен.

Певец регулярно делает зарядку, отжимается, следит за питанием и намерен прожить еще много лет. "Я еще каждый год по несколько песен пишу… Я так посчитал, лет до 150 мне надо жить, чтобы хотя бы спеть все это", - отметил Газманов.

Кроме музыки, важное место в его жизни занимает семья. Со второй супругой Мариной прославленный исполнитель уже вместе более 20 лет. "Наверное, сейчас я испытываю один из самых счастливых своих периодов в жизни: дети уже выросли, уже нас не так беспокоят, как раньше, а у нас еще огонь в сердцах и не только", - сообщил певец.

Он не стал скрывать, что не все гладко было в их отношениях с супругой. "Конечно, у нас такая итальянская любовь. Каждый отстаивал свою точку зрения, ну, ругались там, все. И постепенно, постепенно притерлись друг к другу. Уже такое ощущение, что мы как одно целое. Поэтому сейчас я счастливее, чем, может быть, 30 или 40 лет назад", - признался исполнитель.

Однако Олег Газманов не стал скрывать, что очень жалеет о времени, когда из-за работы был вынужден пропустить многие важные этапы в жизни своих детей. "Я виноват перед своей семьей, много недодал, много не воспитал, потому что все время был на гастролях. Я старался, чтобы у них все было в доме, чтобы ни в чем не нуждались, а они хотели видеть меня чаще. К сожалению, такая судьба и моряка, и артиста", - заключил Газманов.

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