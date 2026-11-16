Раскрыт новый шаг Сары Фергюсон в Великобритании: "Угрожает королевской семье"

Возвращение Сары Фергюсон в Великобританию вызвало волну беспокойства в королевской семье. Во дворце опасаются, что стремление бывшей герцогини Йоркской восстановить репутацию может вновь втянуть монархию в скандал, связанный с её прежними отношениями с Джеффри Эпштейном.

Как сообщает RadarOnline, 67-летняя бывшая герцогиня обзавелась новым жильём в Великобритании после того, как провела большую часть прошлого года за границей, покинув королевскую резиденцию Ройал-Лодж. Недавно Фергюсон впервые за долгое время появилась на публичном мероприятии в Лондоне. Она посетила церемонию памяти своего бывшего возлюбленного, Пэдди Макнэлли, скончавшегося в возрасте 88 лет. Сару сопровождали её дочери — 38-летняя принцесса Беатрис и 36-летняя принцесса Евгения.

Источники во дворце сообщили изданию, что появление Фергюсон вызвало беспокойство у некоторых представителей королевского окружения. По их мнению, возобновление активного участия Сары в жизни светских кругов может осложнить попытки монархии дистанцироваться от скандалов.

Один из инсайдеров утверждает, что Карл III и принц Уильям были удивлены тем, насколько тепло встретили Сару на поминальной церемонии. "Теперь их беспокойство выходит далеко за рамки одного этого появления. Старшие члены королевской семьи опасаются, что Фергюсон вновь станет постоянной участницей значимых светских мероприятий в Лондоне", - отметил инсайдер.

Фергюсон 11 месяцев прожила за границей. Теперь, по сообщениям источников, она арендует дом в Великобритании, стоимость которой составляет около 13 тысяч долларов в месяц. Сара ищет возможности вновь наладить общение со старыми знакомыми и восстановить связи среди представителей лондонского высшего общества.

"И именно это представляет угрозу для королевской семьи", - заявил источник из дворца.

Возвращение Сары вызвало недовольство её бывшего мужа Эндрю. В настоящее время экс-принц живет в доме Марш-Фарм, расположенном неподалёку от королевской резиденции Сандрингем. По словам источника, Эндрю особенно болезненно воспринял тот факт, что их дочери публично поддержали мать.

"Эндрю был особенно недоволен тем, что Беатрис и Евгения открыто поддерживают свою мать, в то время как сам он остаётся практически в полной изоляции", — заявил инсайдер.