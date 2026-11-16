Собянин: Новая трамвайная линия свяжет станции "Останкино" МЦД-3 и метро "ВДНХ"

На северо-востоке Москвы строят новую трамвайную линию. Как сообщил сегодня мэр города Сергей Собянин в личном блоге, она пройдёт от станции МЦД-3 "Останкино" до платформы метро "ВДНХ". Её длина составит почти 4 километра.

Пассажирам станет удобнее добираться до телецентра, киностудии "Союзмультфильм" и не только. Кроме того, благодаря новой линии появится пересадочный узел, который улучшит транспортные связи с районами, расположенными вдоль МЦД-3.

Сейчас идут подготовительные работы и перекладка инженерных коммуникаций. Завершить строительство планируют до конца следующего года.