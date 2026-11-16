Российская теннисистка Мирра Андреева выиграла Итоговый турнир WTA

Триумфом нашей Мирры Андреевой завершился итоговый турнир Женской теннисной ассоциации в американском Индиан Уэллсе. Впервые за 22 года представительница России выиграла эти престижные соревнования в одиночном разряде.

В напряженном финале 19-летняя спортсменка одолела соперницу из Украины - Элину Свитолину со счетом 7:5, 6:3. К слову, за 5 матчей в США Андреева не отдала ни сета. Таким образом Мирра повторила успех Марии Шараповой, которая завоевала кубок WTA в 2004-м году.

Благодаря победе 19-летняя россиянка поднялась в рейтинге теннисистов - профессионалов и теперь официально является второй ракеткой мира.