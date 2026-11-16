В Приморье местный житель открыл ферму по разведению форели и осетровых

Только корм попадает в воду, спокойный водоем тут же оживает. Тысячи особей радужной форели устраивают охоту. Но еды, конечно же, хватит всем. Рыбу здесь кормят три раза в день.

"Утром в обед и вечером. На каждый садок уходит по 10 кг корма", - рассказал Игорь Висков, рабочий крестьянско-фермерского хозяйства.

Тем, что разводить рыбу можно в угольном поселке, владелец фермы Николай Москаленко удивил, пожалуй, не только местных жителей. Да еще и за какие виды взялся: элитные осетровые и форель.

"Это бывший карьер затопленный. Три года назад, мы поставили здесь садки и начали выращивать осетра. Два года назад начали экспериментировать с форелью, и эксперимент оказался удачным", - отметил Николай Москаленко, глава крестьянско-фермерского хозяйства

Участок фермер получил по программе "Дальневосточный гектар". Уже 10 лет жители всей России пользуются возможностью бесплатно взять землю под различные цели на всем Дальнем Востоке. Такое рыбоводческое хозяйство – первое в Приморье. Николай говорит: дело пошло не сразу гладко. То садки ветром и льдинами унесет, то местные животные устроят погромы.

"В том году к нам пришла выдра, с Охотнадзором мы ее ловили месяц. Прибегала сюда по льду, драла всю форель, несколько тонн форели ушло в озеро, мы теперь на удочку все это ловим", - рассказал Николай Москаленко.

На ферме сами и корма делают, и мальков выращивают. Икру самолетом доставляют с запада страны. И целый год под круглосуточным наблюдением рыба живет в специальных танкерах.

"Это вся форель, это все самки. Они лучше растут. Они дают сами икру, поэтому выгодно выращивать однополую форель", - пояснил Николай Москаленко.

Весной годовалые мальки форели переезжают уже в естественные условия. Где еще примерно год растут до товарных размеров.

"В каждом садке не больше 3-4 тысяч штук. Мы сильно плотно рыбу не садим, чтобы она более свободно и комфортно себя чувствовала, и лучше росла", - рассказал Николай Москаленко.

Именно радужная форель хорошо приспособлена для приморских условий. Переносит и морозы, и жаркое лето, уплывая на глубину до 8 метров. А вот осетровые – в принципе не прихотливые для выращивания рыбы. Как только температура воды опускается ниже 8 градусов, калуга становится малоподвижной и, что называется, впадает в спячку, до весны ее даже не кормят.

Непривычных для Приморья осетровых жители только начинают оценивать на вкус, говорит фермер. А вот за форелью очереди выстраиваются. Поэтому обороты производства планируют только наращивать. В этом году для населения заготовят не меньше 15 тонн, в следующем - около 100 тонн лосося.