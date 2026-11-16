ВСУ ударили по Крымскому мосту

ВСУ нанесли удар по Крымскому мосту.

Характер повреждений не раскрывается. На месте задействованы все необходимые службы. В Керчи развернут оперативный штаб.

В настоящий момент движение транспорта по мосту ограничено до середины дня 16 ноября, предупредил глава республики Сергей Аксенов в "Макс". Паромная переправа работает.

Задерживаются четыре поезда "Таврия": Санкт-Петербург — Керчь и Адлер — Керчь — на 4,5 часа, Москва — Керчь с отправлением 14 ноября — на 3,5 часа, Москва — Керчь с отправлением 15 ноября — на два часа.