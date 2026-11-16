В Крыму задержали агента СБУ

Сотрудники ФСБ задержали агента украинской разведки по подозрению в госизмене и шпионаже.
Задержанный – уроженец Сумской области 1971 года рождения, гражданин России. По заданию СБУ он собирал информацию о кораблях Черноморского флота и ПВО в Крыму, сообщлили в Центре общественных (ЦОС) ФСБ России.
Помимо разведданных, преступник подбирал места для организации тайников, извлекал из них компоненты взрывных устройств.
Возбуждено уголовное дело по статьям о государственной измене, шпионаже и незаконных действиях со взрывчатыми веществами и устройствами. Фигурант заключен под стражу.
Ранее сотрудники ФСБ задержали террориста, планировавшего взорвать торговый центр в Ставрополе.