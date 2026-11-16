"Мое сердце полно любовью": Алферова сообщила о свадьбе после развода с Бероевым

В последнее время Ксения Алферова переживала сложный период. Несколько лет назад актриса оформила развод с актером Егором Бероевым после 20 лет совместной жизни.

О разводе зимой сообщила сама Алферова, признавшись, что последние три года были для нее тяжелыми. Подробностей падчерица Александра Абдулова раскрывать не стала.

Но вскоре после объявления о разводе артистов появились сообщения, что Егор Бероев обрел счастье с 22-летней балериной Анной Панкратовой. Как рассказал актер, их брак с Ксенией фактически распался еще в 2022 году. Несколько лет он жил один, а потом встретил Панкратову. Егор и Анна сыграли свадьбу в феврале.

Меж тем Ксения Алферова не унывает. Актриса выходит в свет, продолжает работать. По мнению особо наблюдательных фанатов, развод пошел артистке на пользу - она стала выглядеть еще краше. Недавно журналисты встретили Алферову на одном из мероприятий и поинтересовались, намерена ли она снова выйти замуж.

"Мое сердце полно любовью к жизни, оно не может быть свободным. Нет! Замуж я не хочу", - сообщила Ксения "Пятому каналу".

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>