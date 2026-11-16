Мощный ураган обрушился на Махачкалу. Порывы ветра в городе накануне достигали 25 метров в секунду. Стихия срывала кровли домов.

По улицам летали стулья и оконные сетки. В одном из районов обрушилась обшивка здания и разбила припаркованные машины. Под напором ветра падали деревья, одно рухнуло прямо на прохожего. Другой мужчина получил травмы после падения на него металлического листа. Оба пострадавших госпитализированы. В городе идет расчистка улиц.

А на Урале бушует снежный циклон. В Салехарде метель, заносы и гололедица. На дорогах упала видимость. Жителей призывают планировать поездки заранее, соблюдать осторожность и следить за прогнозом.