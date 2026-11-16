Наталья Бочкарева со слезами на глазах рассказала о разводе

На днях стало известно, что Наталья Бочкарева развелась с бизнесменом Романом Гавриловым. Пара состояла в браке на протяжении семи лет.

Актриса не хотела комментировать личную жизнь, но все изменил репортаж о ее расставании на одном из телеканалов. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Бочкарева напомнила, что они с мужем обвенчались, но давать оценку его действиям пока не готова.

"Мне хотелось бы, наверное, говорить не о том, кто прав, а кто виноват, потому что я думаю, и Вселенная, и Господь сами все расставят по своим местам, как это должно быть. Жизнь на расставании с человеком, даже находящимся в венчанном браке, не заканчивается", - отметила Бочкарева со слезами на глазах.

Она призналась, что переживает тяжелый период в жизни. "Я занимаюсь тем, что возвращаю себе себя. Продолжаю дальше жить, меня поддерживают мои дети. Занимаюсь любимым делом, творчеством... Когда ты переживаешь очень тяжелый момент в жизни, в тебе появляются силы все преодолеть, идти дальше и еще сильнее любить свою жизнь", - заключила актриса.

Сейчас Наталья Бочкарева вместе с тремя детьми живет в съемном доме. Младший из них, сын Александр, появился на свет три года назад в браке с теперь уже бывшим мужем Романом.

Напомним, проблемы в отношениях начались еще некоторое время назад. Тревожным звоночком для Натальи Бочкаревой стало неожиданное предложение супруга оформить брачный договор. Но актриса отказалась подписывать бумаги. А потом бизнесмен подал на развод. Во время процесса стало известно, что у Романа Гаврилова есть другая семья. Эта новость стала страшным потрясением для Натальи Бочкаревой.

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