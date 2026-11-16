Внук Пугачевой Дени Байсаров признался, где он живет и чем на самом деле занимается

Младший сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров, которого певица родила от чеченского бизнесмена Руслана Байсарова, окончил престижный британский университет и вернулся в Москву около пяти лет назад. Поначалу внук Аллы Пугачевой занимался бизнесом, он основал event-агентство. Но после начала СВО Дени внезапно пропал из соцсетей, не появлялся на публике. Пошли слухи, что прошедший подготовку в Чечене Байсаров ушел добровольцем на спецоперацию.

Сам Дени молчал и не комментировал эту информацию. А 9 октября 2026 года в московской галерее современного искусства Sistema Gallery внезапно открылась выставка его работ. После презентации внук Пугачевой поговорил с журналистами и признался, как на самом деле живет после того, как вся его семья (по материнской линии) уехала из России.

По словам Дени, он родился в центре Москвы, но в детстве много времени проводил с родителями в Подмосковье, а сейчас поселился в пределах Садового кольца.

"Сегодня живу в районе Проспекта Мира, но часто бываю за городом", – поделился Байсаров с журналистами.

Дени нередко можно в кафе на Кузнецком Мосту и Пречистенской набережной. А его любимые места внука в столице – проспект Мира, Цветной бульвар и Трубная.

"Для меня Москва – место спокойствия и уюта, где всё создано для роста, вдохновения и насыщенной жизни", – заявил Байсаров в одном из интервью.

Рассказал Дени и о жизни за границей. В Британии он учился несколько лет, потому что хотел сравнить российское и зарубежное образование.

"Я просто хотел поучиться и там, и здесь, чтобы сравнить. Родители были только за – они радовались моей самостоятельности, моему желанию жить отдельно", – пояснил Байсаров в беседе с Metro.

Наследник Пугачевой не уходил добровольцем на СВО. Дени не стал продолжать военную карьеру после учебы в Центаройском кадетском корпусе в Чечне. Байсаров стал художником, сейчас он сосредоточен на творчестве.