Опухшая Лерчек показалась после химиотерапии: "Не узнавала себя в зеркале"

Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, вот уже девять месяцев борется с онкологическим заболеванием. Блогер не сдается.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Лерчек показала архивные кадры, как она выглядела после очередного курса химиотерапии. Она отметила, что ее тело сильно раздулось.

"Вот так я выглядела каждый раз после "химии". Очень сильные отеки, не узнавала свое лицо в зеркале", - отметила Чекалина.

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Кроме того, припухлости были не только на голове, но и на ногах Валерии. Однако блогер не собирается сдаваться. Несмотря на серьезность ситуации, Чекалина настроена на борьбу. В ближайшее время она собирается покинуть Россию и отправиться в Китай, где пройдет лечение. Сообщается, что помощь в этом ей окажут друзья и близкие.

Ранее Владимир Путин помиловал Лерчек, освободив ее от наказания. В июле этого года Чекалину приговорили к пяти годам лишения свободы условно и крупному штрафу по делу о незаконном выводе более 250 миллионов рублей за границу.

До этого обследование Лерчек выявило, что рак распространился практически по всему организму. Медики посоветовали блогеру пройти лечение за границей. Например, отправиться в Китай и попробовать уникальные местные технологии лечения. Однако без разрешения суда блогер не могла покидать страну.

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