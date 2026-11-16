Что известно о состоянии Крымского моста после атаки

После атаки ВСУ на Крымский мост приостановлено автомобильное движение. Ведутся восстановительные работы.

"Оценивается возможность запуска движения в реверсивном режиме", - сообщили РИА Новости в Минтрансе.

Автомобилистам рекомендовали не выезжать в сторону Краснодарского края до появления официальной информации.

Поезда ходят штатно. По предварительным данным, пострадавших нет. В Керчи развернули оперативный штаб

По оценке губернатора, ограничения будут действовать ориентировочно до середины дня 16 ноября.