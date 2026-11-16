Путин встретился с новым министром транспорта Ядровым

Важнейшие проекты, которые реализует Министерство транспорта России, Владимир Путин обсудил сегодня в Кремле с новым главой ведомства Дмитрием Ядровым.

Вначале встречи президент поздравил собеседника с назначением на должность руководителя Минтранса и пожелал успехов в работе. Говоря о развитии отрасли, Ядров доложил о росте пассажирских и грузовых перевозок в стране.

Активно обновляется подвижной состав - с начала года закуплено около 300 новых локомотивов и более 450 комфортных железнодорожных вагонов. Заработал испытательный полигон перспективной высокоскоростной магистрали Москва - Санкт- Петербург.

В центре внимания также модернизация аэровокзальной инфраструктуры - в этом году открыты новые комплексы в Барнауле, Оренбурге, Благовещенске, Пскове и Казани. Большая работа идет в сфере развития общественного транспорта - в том числе беспилотного. В лидерах выступает Москва.

Говоря о социальных инициативах, Ядров рассказал о новом дорожном знаке для многодетных семей, который позволит бесплатно осуществлять парковку. Президент призвал не останавливаться на этом.