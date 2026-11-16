Собянин объявил о завершении программы реновации в районе Бибирево

В районе Бибирево на северо-востоке Москвы полностью завершена программа реновации. Об этом сегодня сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Макс. Сейчас идет заселение в новый жилой комплекс на улице Корнейчука. В пешей доступности природная зона долины реки Чермянки и "Парк Бибирево".

Семье Фединых впятером в старой хрущевке негде было развернуться, не то что собраться за одним столом. Теперь им не терпится обустроить новое жилище, начнут с кухни.

Просторные коридоры и комнаты - все по московскому стандарту реновации. А это значит, квартиры полностью готовы к новоселью, везде качественная отделка, розетки и светильники.

"Бибирево – зеленый и уютный район на северо-востоке столицы, в котором живут порядка 160 тыс. москвичей. Он сравнительно молодой – застройка происходила в 1970-е. В программу реновации вошли всего два дома. В настоящее время их жильцы – 102 семьи – переезжают в новый жилой комплекс на ул. Корнейчука. Трехсекционный дом стал ярким архитектурным элементом района. В нем 457 квартир с улучшенной отделкой, безбарьерная среда. ЖК подключен к индивидуальному тепловому пункту, оснащен автоматизированной системой контроля и учета энергоресурсов. Таким образом, программа реновации в Бибирево полностью завершена, как и еще в 12 районах столицы", – сообщил Собянин.

Монолитный трехсекционный жилой комплекс на северо-востоке Москвы построен по индивидуальному проекту. В подъездах - помещения для колясок и велосипедов, комнаты консьержей. На первом этаже разместятся магазины и предприятия сферы услуг. Во дворе - зоны отдыха, детские и спортивные площадки. А еще просторная подземная парковка.

"Вентилируемый фасад разработан по уникальному проекту. Исключительно все внутренние инженерные системы, отопление, слаботочные системы, электрика, полностью все системы российские", - отметил Валерий Борисов, начальник производственно-технического отдела компании подрядчика.

Благоустроили и территорию, прилегающую к станции метро "Бибирево". Заменили тротуары, добавили зелени, обновили детские и спортивные площадки.

"Реализовали здесь программу "Мой комфортный двор". То есть здесь у нас реализованы проект организации дорожного движения. Мы здесь расширили парковочные карманы, упорядочили вообще всю систему парковок", - сообщил Максим Дерюгин, заместитель префекта Северо-Восточного административного округа.

А это проект, которым гордится весь район. Отреставрированный парк Бибирево - любимое место для прогулок жителей. Здесь можно позаниматься спортом и просто отдохнуть у воды.

"Здесь были раньше так, как сейчас, смотровые площадки, настилы, но парк последний раз ремонтировался более 10 лет назад. Сохранили все экотропы, увеличив их площадь и подняв над уровнем земли, чтобы комфортно было гулять в непогоду. Сделали смотровые площадки с шезлонгами, для того чтобы летом можно было комфортно принимать солнечные ванны", - рассказал Александр Сапрунов, директор парка "Яуза".

Программа реновации даёт жителям новые квартиры, но не менее важно то, что появляется вокруг. Город создаёт не просто жильё, а полноценную среду для жизни, развития и общения.