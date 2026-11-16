Врачи Центра имени Рошаля применили уникальный метод для лечения ребенка

Никиту выписывают домой, почти месяц он провёл в больнице: перенёс несколько тяжёлых операций. Ещё при рождении ему диагностировали гидроцефалию и установили шунт - специальную трубочку, которая отводит лишнюю жидкость от мозга. Со временем систему заменили, но начались осложнения.

"Нам ставят, он не приживается, и перитониты были. Температура очень высокая. Лихорадка, он ее не чувствовал", - рассказала Екатерина Бородина, мама мальчика.

Шунт установили в сердце, чтобы жидкость оттекала в кровь, но на трубочке образовался тромб. Сгусток мог оторваться в любой момент – улететь в лёгочную артерию и заклинить её - это мгновенная смерть.

"Довольно редкое такое осложнение, чтобы вызвать такую массивную тромбоэмболию. Это, скорее всего, имела место быть какая-то хроническая инфекция. Причем, долгое время", - пояснил Аслан Текоев, заведующий отделением нейрохирургии ДНКЦ им. Л.М. Рошаля.

Ребёнка нужно было срочно оперировать. В Ставрополе врачи делали всё возможное, но сосудистого хирурга в местной детской больнице не оказалось. Консилиум решил везти мальчика в Подмосковье - в центр имени Рошаля.

Между двумя городами мальчика транспортировали в реанимобиле - специальной машине медицины катастроф. Внутри, помимо кислородных баллонов, все необходимое для непрерывного контроля состояния пациента в дороге – аппараты ИВЛ, мониторы, которые фиксируют пульс, давление температуру – все это в дороге помогало врачам контролировать малейшие изменения.

По прибытии - сразу операция. Первым этапом команда кардиохирургов и нейрохирургов удалила старый шунт вместе с тромбом из правого предсердия. Вторым этапом, когда состояние Никиты стабилизировали, нейрохирурги установили новую шунтирующую систему, соединив головной мозг с брюшной полостью.

"Уникальность заключается в том, что был использован мультидисциплинарный подход. Сразу несколько специалистов разных специальностей участвовали в спасении этого ребенка. Одномоментно я выполнял операцию на сердце, а нейрохирург одномоментно удалял этот шунт из головного мозга", - отметил Андрей Свободов, заместитель директора по хирургии ДНКЦ им. Л.М. Рошаля, главный внештатный детский кардиохирург Подмосковья.

Во время операции работал такой аппарат искусственного кровообращения - он временно заменил сердце и лёгкие. Сердце остановили и спокойно удалили инфицированный шунт с тромбом - сгустки в лёгкие не попали.

Впереди - дорога в Ставрополь, восстановление и подготовка к школе, ведь в этом году мальчик пошел в первый класс, но все это время ходить в школу не мог из-за болезни. Так что теперь впереди первый звонок, уроки, новые друзья и никаких больничных стен.