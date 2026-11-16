Как проходят тренировки в "Самбо-70": взгляд изнутри

Сегодня Всероссийский день самбо. Наши спортсмены в мире по праву считаются лучшими. И в немалой степени благодаря главному центру их подготовки в Москве.

В "Самбо-70" есть все условия. Удобные залы и самый лучший инвентарь. Все началось 56 лет назад, когда из обычной спортивной секции, в которой занимались несколько сотен человек, она превратилась в уникальную школу. Сейчас здесь тренируются 17 тысяч спортсменов, среди которых и взрослые, и дети.

Последние совмещают здесь обычное образование и активные тренировки. Сегодня журналистам показали, как там все устроено.