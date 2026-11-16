Павильон "Рабочий и колхозница" на ВДНХ модернизировали

Так ощущала себя Вера Мухина, автор советского шедевра "Рабочий и колхозница". Именно ей посвящена первая лекция в обновленном павильоне под грандиозной скульптурой.

"Мы провели работы по модернизации пространства павильона "Рабочий и колхозница". В основном они касались светового оборудования, эргономики пространства и создания таких рекреационных зон для наших посетителей", - рассказала Наталья Задворная, директор Департамента музейно-выставочной, образовательной и экскурсионной деятельности ВДНХ.

В фойе - мраморные полы, стены и белоснежные колонны. В оформлении сочетаются советская монументальность и современный минимализм. Продумано освещение: через специальные окна внутрь попадает дневной свет.

Долгое время окна были зашиты, теперь естественное освещение добавляет глубину и создает игру света и тени. В павильоне планируют проводить мероприятия на четырех этажах - лекции, выставки и даже театральные постановки.

"Мы поработали над возможностью оборудования, скажем так, оборудование лекционного зала, то есть там целиком изменились и световое, и звуковое оборудование, и там даже мебель мы поменяли. И, соответственно, то же самое с выставочными залами, то есть теперь это такое универсальное выставочное пространство с обновленным светом - "белая коробка", в которой очень удобно проводить любые выставочные проекты", - отметила Наталья Задворная.

Интерьеры стали более светлыми, и каждый следующий ярус чуть меньше предыдущего - внешне здание повторяет пропорции парижского павильона Бориса Иофана 1937 года. Тогда стальная пара произвела фурор - получила высшую награду Всемирной выставки.

"После возвращения скульптуры Мухиной из Парижа, она стояла в таком очень невысоком постаменте. Сама Мухина называла это "пеньком", потому что действительно, как сказать, он совершенно не соответствовал масштабу", - рассказала Наталья Задворная.

Замысел авторов был искажен - "Рабочий и колхозница" утратили динамику и "полет". На ступенчатый постамент-башню многотонная пара вернулась уже в двухтысячных, и снова стала городской доминантой. А обновленный павильон - одной из ключевых образовательных и выставочных площадок ВДНХ. Уже сразу после открытия - большая программа.