Стили и направления: от иконы до символизма. В Третьяковской галерее открылась первая выставка, посвящённая тысячелетней истории русского искусства.

На Кадашёвской набережной можно увидеть, как через века менялись художественные стили и обретались новые смыслы. Путешествие начнётся со Средних веков - мелкой пластики и памятников древнерусской живописи.

Затем представят яркие произведения барокко, классицизма, романтизма, реализма и других направлений 18-го и 19-го столетий. А завершится экскурс уже миром импрессионизма, модерна и символизма.