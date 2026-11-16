Собянин: В Москве расширяется практика целевого обучения студентов колледжей

В Москве расширяют практику целевого обучения студентов колледжей, чтобы обеспечить бесшовный переход от выпускника до специалиста. Об этом сегодня сообщил мэр города Сергей Собянин в социальных сетях.

Студенты проходят углублённую практику на предприятиях у действующих мастеров. В случае хорошей успеваемости получают повышенную стипендию, помимо основной, а также выплаты на время производственной практики.

Работодатели могут подготовить специалиста под свой запрос и конкретные задачи. С колледжами столицы сотрудничает свыше 3 тысяч ведущих компаний, которые представляют промышленность, IT, медицину и другие отрасли.