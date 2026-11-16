Лантратова анонсировала большой обмен пленными

Идет процесс согласования списков для очередного и "достаточно большого" обмена пленными идет между Россией и Украиной.

Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Москва и Киев находятся в "активной фазе" подготовки.

"У нас готовится большой обмен, что анонсировалось. Это очень тонкие вопросы, за которыми стоят судьбы людей", - сказала омбудсмен.

О новом обмене пленными Россия и Украина договорились на переговорах в Абу-Даби. Первый заместитель начальника управления информации Генштаба Александр Зорин отметил, что обмен может состояться в ближайшие две-три недели.