На актрису Татьяну Васильеву упал забор

Татьяна Васильева травмировалась на улице. Известной актрисе пришли на помощь посторонние люди.

На прославленную артистку упали два тяжеленных металлических листа. Эта конструкция сильно придавила Васильеву и травмировала ногу. Как сообщила сама актриса, если бы не помощь случайных прохожих, все могло бы закончится гораздо хуже.

"Не чувствовала ни рук, ни ног. Еще немножко, и, наверное, меня бы вообще насмерть убило", - пожаловалась Татьяна Васильева.

Самое чудовищное, по словам актрисы, что проезжавшие мимо автомобилисты не торопились выйти из машин и помочь ей, хотя и остановились рядом, ожидая зеленого сигнала светофора. Знаменитая артистка лежала практически на дороге, но водители отнеслись к ситуации с поразительным равнодушием.

"Человек лежит на дороге, на нем две эти колдобины лежат, и они срываются с места со светофора. Ну можно же остановиться. Или хотя бы тихо проехать. Я не знаю, как я жива, ей-богу", - сообщила актриса в программе "Ты не поверишь!".

Тем не менее, Татьяна Васильева не стала отменять спектакль, который был запланирован на этот же вечер. Отыграв постановку, актриса сразу после выступления поехала в больницу. Врачи откачали у нее жидкость из колена и рекомендовали полный покой.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>