СК выяснил, чем Усольцевы занимались за день до исчезновения

Сергей, Ирина Усольцевы, их дочь Арина и собачка Лада пропали в сентябре 2025 года. Семья отправилась в поход к горе Буратинка и исчезла. До сих пор не удалось найти следы Усольцевых.

Следствие изначально рассматривало криминальную версию произошедшего с туристами, но как выяснилось, теперь в приоритете другая. Правоохранители полагают, что на Усольцевых напал медведь. Хищника скорее всего привлекла собака. 12-летняя корги могла испугаться, залаять и спровоцировать этим медведя. Хищник скоре всего разорвал туристов, а останки утащил.

При этом активно обсуждавшаяся в Сети версия о том, что семья сбежала за границу, не получила подтверждения. Следователи уверены, что Усольцевы не планировали побег.

Как сообщила РИА Новости руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю Яна Сырымбетова, Ирина и Сергей перед исчезновением строили планы на ближайшие дни и не отменяли важные встречи, а глава семьи за день до поездки занимался домашними делами.

"К вопросу о побеге: Сергей Усольцев накануне чинил в гараже крышу. Он строил на работе планы, планировал предстоящую неделю. Что он, что Ирина не отменяли важные встречи", — сообщила Сырымбетова.

Интересно, что и к походу в тайгу Усольцевы тоже особо не готовились. За сутки до поездки они занимались обычными домашними делами