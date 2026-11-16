Анастасия Ракова анонсировала большую программу о ментальном здоровье в преддверии Дня психолога

В преддверии Дня психолога жителей столицы ждут активности в открывающемся центре ментального здоровья и фестиваль "PSYFEST 2026". Как отмечается на официальном сайте мэра столицы, москвичи смогут бесплатно посетить лекции по психологии и получить консультации о ментальном здоровье. Всего запланировано более 130 мероприятий.

"Философия здорового долголетия, которую мы развиваем в Москве, предполагает, что вся городская среда помогает человеку сохранять здоровье, активность и интерес к жизни на долгие годы. Неотъемлемая часть этого подхода — забота о ментальном здоровье. Важно понимать свое эмоциональное состояние, уметь справляться с повседневным напряжением и своевременно обращаться за профессиональной поддержкой. Ко Дню психолога мы подготовили большую бесплатную программу, в рамках которой москвичи смогут посетить лекции, мастер-классы и тренинги, получить консультации специалистов и задать им вопросы, познакомиться с практиками заботы о себе. Мероприятия пройдут на двух основных площадках: в готовящемся к открытию центре ментального здоровья на Трубной улице и в общественном центре “Благосфера”, где состоится фестиваль Psyfest 2026. Мы хотим, чтобы внимательное отношение к себе стало для горожан привычной частью жизни", — сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

Ранее Анастасия Ракова рассказала о новом формате онлайн-коммуникации врачей и пациентов с сердечно-сосудистыми рисками. Теперь в приложении “ЕМИАС.ИНФО” человеку пишет его лечащий врач.