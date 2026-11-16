Регина Тодоренко сделала печальное признание о проблемах со здоровьем: мучается от страшных болей

Регина Тодоренко откровенно рассказала о проблемах со здоровьем, с которыми сталкивается после рождения детей. 36-летняя телеведущая призналась, что с каждой беременностью ей становится все сложнее восстанавливаться, а давние проблемы с позвоночником дают о себе знать с новой силой.

Звезда "Орла и решки" вместе с мужем, певцом Владом Топаловым, воспитывает троих сыновей. Старшему Майклу семь лет, Мирославу — четыре года, а младшему Федору недавно исполнился год. Несмотря на насыщенный график и заботы о детях, Регина старается регулярно уделять время себе и своему здоровью.

В личном блоге многодетная мама призналась, что практически каждое утро начинает с физических упражнений. По словам телеведущей, спорт для нее давно перестал быть исключительно способом поддерживать красивую фигуру.

"После каждых родов у меня обостряются проблемы со спиной, связанные со сколиозом. И я знаю, насколько важно для меня поддерживать мышцы в тонусе, чтобы спина не болела", — поделилась Тодоренко.

Регина отметила, что внимательно относится к своему физическому состоянию, старается не пропускать тренировки даже при плотном расписании. Иначе она рискует получить страшные боли в спине.

Впрочем, восстановление после третьих родов оказалось непростым не только из-за проблем с позвоночником. Ранее жена Влада Топалова жаловалась, что заметно прибавила в весе и никак не может избавиться от лишних килограммов.