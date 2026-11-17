Овны

Если хотите попросить прибавку, подготовьте примеры того, что сделали за последнее время. Сравнения с коллегами оставьте в стороне. Говорите о собственной ответственности.

Тельцы

Не соглашайтесь на семейные траты, смысла которых пока не понимаете. Попросите объяснить, зачем они нужны. В общем бюджете вопросы вполне уместны.

Близнецы

Меркурий уже не ретрограден. Задайте на встрече вопрос, который остальные стесняются озвучить. Простое уточнение поможет всем быстрее перейти от разговоров к делу.

Раки

Не принимайте каждую просьбу ребенка за каприз. Сначала узнайте причину. За настойчивостью может стоять желание внимания. Не торопитесь читать нотации.

Львы

Если вас зовут участвовать в конкурсе, не отказывайтесь только из страха проиграть. Сам опыт может оказаться интересным. Возможно, вы встретите увлеченных своим делом людей.

Девы

Не проверяйте каждое действие помощника, если уже доверили ему задачу. Договоритесь о результате. Небольшая свобода позволит найти удобный способ работы.

Весы

Попросите назвать полную стоимость услуги до того, как согласитесь. Условия лучше узнать заранее. Тогда предложение не обернется неожиданными расходами.

Скорпионы

Скажите близкому, что цените в ваших отношениях именно сейчас. Не ждите праздника. Несколько простых слов сделают обычный вечер теплее.

Стрельцы

Если обучение наскучило, попробуйте применить уже изученное на практике. Небольшой результат вернёт интерес лучше обещания заниматься усерднее. Выберите понятную задачу.

Козероги

Не оценивайте весь день по одному неудачному разговору утром. Впереди ещё много событий. Не пересказывайте неприятную историю каждому встречному.

Водолеи

Луна в вашем знаке. Не отказывайтесь от идеи только потому, что друзья думают иначе. Объясните её спокойно. Возможно, друзья пока не поняли вашего предложения.

Рыбы

Разделите большой домашний проект на дела, которые можно выполнять по очереди. Венера в Весах напоминает о договоренностях. Согласуйте с семьей первый шаг.