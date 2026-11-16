Бывшая невеста-внучка Григория Лепса тайно вышла замуж в Азербайджане

Экс-возлюбленная певца Григория Лепса Аврора Киба, которая годится артисту во внучки, вышла замуж. 20-летняя красавица устроила грандиозное торжество в Баку.

Избранником Авроры стал 36-летний бизнесмен Рустам Гаджиев. Свадьба прошла в огромном банкетном зале одного из отелей Баку. Приглашено было более 200 человек. Интересно, что гостей попросили не снимать торжество и не выкладывать кадры в Сеть.

Тем не менее, "КП" выяснила, что на свадьбе для гостей выступали прилетевший из Москвы Леонид Агутин и местные знаменитости Аббас Багиров, Зульфия Ханбабаева.

Банкетный зал задекорировали в бело-розовых тонах. Акцент был сделан на живые цветы: в них утопали столы, сцена, площадки для фото. В соцсетях торжество описывали словами "все было дорого-богато".

Согласно некоторой информации, новоиспеченный супруг Авроры Рустам Гаджиев возглавляет коллекторское агентство в Азербайджане. Его отец Рауф — заместитель министра экологии и природных ресурсов страны.

Напомним, что Аврора Киба стала известна после того, как в 2024 году появилась на красной дорожке с Григорием Лепсом. Певец тогда назвал девушку своей невестой. Разница в возрасте между возлюбленными составляла 44 года. Исполнитель хита "Лондон" неоднократно говорил о намерении жениться, но свадьба так и не состоялось. Эти отношения длились почти два года.

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