Песков: Россия хочет не временного перемирия, а мира на столетия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил в ходе брифинга с журналистами, что Москва неоднократно заявляла: временное перемирие на Украине ее не устраивает.

"Мы неоднократно говорили, что мы не хотим временного перемирия, мы хотим мира на многие годы и столетия", - сказал представитель Кремля, слова которого приводит РИА Новости.

СВО продолжается, добавил Песков, уточнив: "переговорный трек - это то, что должно вот к этому миру нас и привести".

Ранее Владимир Путин после переговоров с эмиссарами Дональда Трампа в Кремле собрал постоянных членов Совбеза. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".