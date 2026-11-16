Лепс высказался об уходе Долиной: "Она всегда останется очень большой артисткой"

Григорий Лепс высказался о решении Ларисы Долиной перестать давать концерты. Популярный исполнитель встал на ее сторону.

На днях Лариса Долина призналась зрителям в Коломне, что после 55 лет на сцене чувствует себя эмоционально опустошенной. Последние события, по словам артистки, сильно ударили по ней и отразились на творчестве.

В конце выступления Долина попросила зрителей ненадолго ее отпустить, чтобы "отремонтировать душу" и залечить раны. "Душу режут. И понимаешь, что ты на каком-то этапе выдохся", - призналась певица.

Григорий Лепс высказал мнение, что решение Ларисы Долиной следует уважать, а эта пауза никак не скажется на ее карьере. "Уйдет она на какое-то время или не уйдет она на какое-то время, она всегда останется очень большой артисткой. Одной из ярчайших артисток нашей страны. Что бы ни случилось", - заявил певец Teleprogramma.org.

Ранее артистка столкнулась с жесткой травлей после того, как отсудила у покупательницы роскошную квартиру в центре Москвы, которую сама же продала под воздействием телефонных мошенников. Однако новая собственница смогла доказать свое право на жилье и въехала в квартиру Долиной.

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