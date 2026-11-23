Принц Филипп стремился защитить Кейт Миддлтон от колоссального давления, с которым в своё время столкнулась принцесса Диана. Муж Елизаветы II предупреждал будущую королеву, что чрезмерное увлечение обожанием публики может привести к катастрофическим последствиям.

Как сообщает RadarOnline, покойный герцог Эдинбургский начал беспокоиться из-за огромного внимания общественности к Кейт Миддлтон, после её свадьбы с принцем Уильямом в 2011 году. Филипп, лично наблюдавший за непростыми отношениями Дианы с прессой до её трагической гибели, считал, что новому члену королевской семьи необходимо понимать опасности, связанные со славой и статусом знаменитости.

Королевский биограф Джайлс Брандрет рассказал, что принц Филипп высоко ценил уравновешенный и практичный характер Кейт Миддлтон. Он называл её "здравомыслящей девушкой" и надеялся, что она сумеет сохранить это качество на протяжении всей своей жизни в королевской семье.

В книге "Филипп: Последний портрет" Брандрет объяснил, что принц и королева Елизавета II испытывали серьёзное беспокойство из-за отношения принцессы Дианы к популярности. "Она позволила этой популярности вскружить себе голову", - пишет биограф.

По мнению Брандрета, королевская чета считала, что Диане было трудно отделять общественный интерес к ней как к личности от обязанностей, которые возлагал на неё институт монархии. "Когда-то Филипп и Елизавета сами воспринимались как персонажи волшебной сказки. Но разница между ними и принцессой Дианой, на мой взгляд, заключалась в том, что они не воспринимали всё это как нечто относящееся лично к ним. Ты не знаменитость. Ты представляешь королевскую семью", - отметил писатель.

По словам Джайлса Брандрета, герцог Эдинбургский однажды сказал Кейт: "Если ты начнёшь думать, что всё это внимание обращено именно на тебя, на тебя лично, то рано или поздно у тебя возникнут проблемы. Внимание публики связано с твоей ролью, с тем, что ты делаешь, и с теми делами, которые поддерживаешь. Оно направлено не на тебя как на отдельную личность. Ты не знаменитость. Ты представляешь королевскую семью. Вот и всё".

Этими словами Филипп хотел объяснить будущей королеве, что внимание общественности следует воспринимать прежде всего как часть королевских обязанностей, а не как проявление личного поклонения.

Герцог Эдинбургский также дал Кейт практические рекомендации относительно поведения перед фотографами во время официальных мероприятий. Его совет был простым, но категоричным: "Не смотри в камеру. Королева никогда не смотрит в камеру. Никогда. Смотри на человека, с которым разговариваешь. Смотри на тех людей, ради встречи с которыми ты приехала. Диана смотрела в камеру".

По мнению Брандрета, Кейт внимательно прислушалась к этому наставлению и сделала его одним из принципов своего публичного поведения. "Она никогда не смотрит в камеру", — отметил биограф.

С годами нынешняя принцесса Уэльская приобрела репутацию человека, который во время публичных появлений сосредоточен прежде всего на людях, с которыми встречается, а не на фотографах, стремящихся запечатлеть каждый её шаг.

Главный урок, который герцог Эдинбургский стремился передать Кейт, заключался в том, что королевский статус — это прежде всего служение людям, а не личная слава.