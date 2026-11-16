Евросоюз ввел санкции против российских НПЗ и банков

Евросоюз ввел новые антироссийские санкции, передает РБК со ссылкой на официальный журнал ЕС.

Ограничения введены против компаний "Газпром нефтехим Салават" и "ТАИФ-НК", Московского и Омского НПЗ, платежного сервиса "ЮMoney".

Кроме того, в санкционный список добавлены более 40 российских банков.

Уточняется, что в общей сложности санкционный список пополнили 101 организация и 12 физических лиц. Это, в частности, телеведущий Даниил Безсонов и блогер Юрий Подоляка.

Также в сообщении говорится, что под санкции попали Новошахтинский завод нефтепродуктов и компания "Славянск ЭКО", Киришский, Хабаровский, Орский, Ильский и Саратовский НПЗ.