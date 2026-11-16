В Кремле объяснили цензуру стихотворения Пушкина в школьном учебнике: "Ему там не место"

Сообщения о том, что произведения Александра Пушкина в российских школьных учебниках подвергаются цензуре, не вполне корректны. Об этом рассказала в понедельник, 16 ноября, советник главы государства, председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России Елена Ямпольская.

Представитель Кремля отреагировала на публикации о том, что в учебниках по литературному чтению для третьеклассников стихотворение Пушкина "Зимний вечер" печатают без строфы "Выпьем, добрая подружка…".

Высказывались предположения о том, что Пушкина "отцензурировали" из опасений, что стихотворный призыв поэта "Выпьем с горя" может быть превратно истолкован и негативно скажется на формировании взглядов подрастающего поколения. Как заверила советник президента, "никоим образом Александр Сергеевич Пушкин не может отрицательно повлиять на формирование мировоззрения наших детей".

Что касается исчезнувшей из учебника части стихотворения, речь идет о школьном пособии из устаревающей линейки, в действующей школьной программе в третьем классе не проходят "Зимний вечер". По мнению Ямпольской, "ему там и не место, а место там, где оно сейчас находится — в программе пятого класса", поскольку "всему свое время, и каждому возрасту — свое чтение" (цитаты по РИА Новости). В учебники для пятиклассников это стихотворение входит в полном объеме.

Прокомментировали ситуацию и в пресс-службе группы компаний "Просвещение". Издатели напомнили, что при подготовке учебников для детей учитываются установленные законом требования, в том числе — об отсутствии информации, побуждающей к употреблению алкогольной продукции.

Высказалось и Министерство просвещения. Ведомство подчеркнуло: произведения великих русских классиков должны изучаться школьниками в неизменном виде, а произвольное сокращение текстов недопустимо. В новые государственные учебники по литературе для пятых классов стихотворение Пушкина "Зимний вечер" войдет в полном объеме, подтвердили в министерстве.

Между тем Россия готовится масштабно отметить Год Пушкина — такой статус получил 2027 год. Российский лидер Владимир Путин призвал организаторов представить великого классика как явление, которое лежит в основе современного русского языка: "Хорошо бы показывать еще все-таки, откуда этот гений появился, где эти базовые основы русской словесности".

Неслучайно День русского языка отмечают в России 6 июня — в день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Глава государства адресовал поздравление с этим праздником всем, кто "мыслит, говорит на одном из самых образных, богатых и выразительных языков мира – языке, который объединяет многонациональный народ России, отражает наши духовно-нравственные традиции, культуру и самобытность".