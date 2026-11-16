Европейцы очень боятся, что Россия и США договорятся за их спиной: политика 16 ноября

Шагая на встречу с министрами иностранных дел стран-членов Евросоюза, Кая Каллас старалась делать вид, что ничего не случилось. И что главного евродипломата никак не задело решение вычеркнуть её кандидатуру из списка лидеров, которые будут представлять Европу на переговорах по Украине. Хотя отвечая на вопросы журналистов по этой теме, скрыть обиду у Каллас получилось едва ли: "Лидеры ЕС приняли такое решение - это их выбор. Но я каждый месяц провожу встречи министров иностранных дел. У меня есть эксперты в дипломатической службе ЕС, которые работали с Россией. Я знакома с ходом переговоров, на которые так или иначе буду влиять".

Главный евродипломат говорит об участии европейцев так, будто это дело решенное. В Брюсселе даже уже рассуждают о том, что хорошо бы одну из встреч провести где-то в Европе. Впрочем, пока это лишь мечты. Предстоящие переговоры, подчеркнули в Кремле, вновь пройдут в трехстороннем формате. Россия - США - Украина. То есть пока ЕС никто никуда не допускал. В Москве лишь заявили, что теоретически не против такого шага. Однако сначала необходимо понять, чего хотят европейцы - мира или продолжения войны. И пока кажется, что они скорее выбирают второй вариант.

"Мы слышали заявления госпожи фон дер Ляйен и ее коллег из Брюсселя о том, что безоговорочная поддержка Украины сохранится, а главное - будет сохраняться линия на усиление давления на Россию. Такие формулировки свидетельствуют о нежелании способствовать мирному процессу", - отметил Дмитрий Песков.

И это подтверждается не только словами. В понедельник Совет ЕС одобрил выделение Киеву очередного транша на 8 миллиардов евро, две трети которого пойдут на военные нужды. Еще 45 миллиардов заложат в бюджет Евросоюза на будущий год. Причем оформить их планируется таким образом, чтобы избежать любого вето со стороны стран-членов Евросоюза, которые не хотят больше поддерживать войну на Украине. Таких, правда, пока немного. Большинство все же настаивает на том, что Украину необходимо продолжать спонсировать столько, сколько потребуется.

Однако на временное прекращение огня, которое станет для Киева столь желанной передышкой, Москва идти не намерена. России необходим прочный и долгосрочный мир, который невозможен без выполнения ключевых условий. И в части построения новой архитектуры безопасности на европейском континенте, с чем согласились и американцы. Но отвергают европейцы.

"У нас есть европейская архитектура безопасности, и она остается в силе. Но совершенно очевидно, что Россия хотела бы видеть нечто совершенно иное. Однако этого она не дождется", - сказала Мария Мальмер Стенергард, министр иностранных дел Швеции.

Впрочем, за этими бравурными заявлениями все же скрывается страх того, что Москва и Вашингтон договорятся за спиной Европы. Пугает ее и предстоящая трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США, которая на этой неделе пройдет на полях саммита АТЭС.

"Я считаю, что это ненужное возвышение России до статуса глобальной сверхдержавы. И на этой встрече Китай должен высказать позицию, согласованную с позицией Европейского союза", - говорит Радослав Сикорский, министр иностранных дел Польши.

Однако позиция Европейского союза все чаще никому не интересна. И это, безусловно, злит представителей ЕС, по-прежнему считающих, что они имеют в мире серьезный политический вес. Отсюда и эти громогласные заявления, и шпиономания, которая охватила еврокомиссию и европарламент. Как пишет издание Politico, после скандала с главой компании Nvidia теперь и в застенках европейских органов власти проводятся тренировки. На них отрабатывается противодействие шпиону иностранной разведки, который пытается вступить с европейским чиновником в интимные отношения. Проходит это в виде ролевых игр, поучаствовать в которых наверняка выстраивается очередь.