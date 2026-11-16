В Петербурге стартовала Всероссийская спартакиада Специальной олимпиады

Сильные соперники, напряженные состязания и точность движений. Более 700 участников приехали, чтобы испытать себя, представить свои команды и побороться за награды. В программе - пауэрлифтинг, боулинг, бочче и юнифайд-дисциплины.

В бочче исход соревнования может решить один точный бросок. Задача - расположить свой мяч как можно ближе к белому шару-мишени. Здесь важны точность, концентрация и выдержка.

Татьяна Чецкая - из Алтайского края. Для нее это не только спортивный старт, но и первое знакомство с Петербургом. Город уже успел произвести впечатление: "Сначала боялась лететь на самолете. Но мне очень понравилось. Так прикольно здесь. Вокруг столько людей радостных".

С Татьяной в команде еще трое. Их наставник Николай Колесников уверен: участие во всероссийских соревнованиях помогает расти.

"Это всероссийские соревнования, которые непосредственно направлены на дальнейшее развитие детей. У нас тоже проходят соревнования - и лучшие едут потом на всероссийский финал", - отметил он.

Однако у спартакиады есть цель, которую не отразит ни одна турнирная таблица. Для участников это возможность путешествовать, заводить друзей, общаться и постепенно становиться самостоятельнее.

"Спортивный результат для этой организации вторичен, а первично - это дать возможность людям с особенностями интеллектуального развития построить дружбу", - говорит Ольга Слуцкер, президент Специальной олимпиады России.

И это меняет не только жизнь самих атлетов, но и их семей. Родители видят, что они не одни, что рядом есть люди, готовые поддержать и помочь. Впереди финальные старты и награждение. А вместе с медалями участники увезут домой новые впечатления, знакомства и опыт, который останется с ними.