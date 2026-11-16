Намерение эстонских властей полностью закрыть границу с Россией может привести к экономическому коллапсу в Нарве — пограничном городе Эстонии. Об этом предупреждают в понедельник, 16 ноября, председатель городского собрания Урбо Ваарманн и бывший мэр города Катри Райк.

Политики отреагировали на заявление МИД Эстонии о том, что с 1 декабря прекратят функционировать все пограничные переходы на рубеже с Россией — якобы из соображений безопасности. В МВД позднее уточнили, что останется открытым грузовой железнодорожный пограничный пункт в Нарве.

Не все считают этот шаг оправданным и безопасным. Ваарманн предупредил, что закрытие границы может нанести серьезный удар по предприятиям и поставит под угрозу рабочие места. Райк предрекла Нарве тяжелейший экономический шок и коллапс, а также указала на "моральный удар от закрытия границы": "Нарва больше не город-мост, а тупик в начале Европы" (цитаты по РИА Новости).

Вслед за эстонцами о намерении отгородиться и закрыться от России заявили в Литве. Как отметил президент балтийской республики Гитанас Науседа, его страна "могла бы с учетом всех обстоятельств" принять аналогичное решение.

В Кремле на этом фоне напомнили эстонским властям про уроки истории. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что "многие страны, как показывает история, строили стены, которые ничего хорошего авторам этих стен не приносили".

Первый заместитель главы думского комитета по делам СНГ Артем Туров, которого цитирует ТАСС, назвал антироссийские выпады стран Балтии соревнованием по тому, "кто больше придумает каких-то пакостей по отношению к России: маленьких, больше связанных с политическим пиаром, чтобы о них не забыли, в том числе в Евросоюзе".