Куда пропал актер Владимир Ильин, который уже много лет борется с раком

Сегодня, 16 ноября, исполняется 79 лет актеру театра и кино Владимиру Ильину. В последние годы он избегает публичности и практически не дает интервью.

Звезда культовых кинохитов "Утомленные солнцем", "Авария – дочь мента" и "Ландыш серебристый" не ушел из профессии, как об этом часто трубят в прессе. И все же, после того как у артиста диагностировали рак простаты, он старается больше времени проводить на природе. Загородный дом Владимира Ильина находится неподалеку от Ново-Иерусалимского монастыря – места, которое актер считает спасительным.

Некоторое время назад ходили слухи, что Ильин даже решил отказаться от мирской жизни и принял постриг. И хотя Владимир Адольфович в последнее время действительно предпочитает жизнь в затворничестве, информация о его уходе в монастырь так и не подтвердилась.

"В основном работаю в монастыре. Именно монашество здесь абсолютно ни при чем. В кино любимый многими артист теперь появляется лишь время от времени, потому что годы идут и здоровье уже не то. Да и просто хочется никуда не спешить — спокойно почитать, смастерить что-то из дерева, побыть рядом с любимой женой", - пару лет назад прокомментировал неожиданные новости о себе артист.

В молодые годы темперамент Ильина был совершенно иным — он славился душой компании и нередко злоупотреблял алкоголем. Его супруга, актриса Зоя Пыльнова, раз за разом вытаскивала мужа из загулов и уговаривала остепениться.

Поклонники и по сей день не могут смириться с тем, что счастливый брак их кумира оказался бездетным. Поговаривают, что в молодости Ильин и Пыльнова не раз пыталась стать родителями, но после нескольких выкидышей все-таки смирились со своей судьбой.

В 2025 году актер овдовел. Пыльновой было всего 77 лет. Из близких родственников у Ильина остались младший брат Александр и племянники, которые время от времени приезжают проведать звездного родственника. Даже в личный праздник артист пожелал остаться в загородном доме не устраивать пышных торжеств.