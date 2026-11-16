Еврокомиссия перевела Украине 1,76 миллиардов евро, выделение которых было согласовано в рамках программы финансирования на 90 миллиардов евро. Об этом рассказал в понедельник, 16 ноября, представитель высшего исполнительного органа Евросоюза Балащ Уйвари.

Как уточнил чиновник, указанные средства предназначаются для закупок ракет, беспилотных летательных аппаратов, средств противовоздушной обороны и различных боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Специфика этого финансового транша заключается в том, что на указанные деньги Киев не вправе приобретать американские ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot. Потратить деньги разрешается только на вооружение и технику европейского или украинского производства, цитирует Уйвари ТАСС.

Ранее посол Министерства иностранных дел России по особым поручениям Родион Мирошник отмечал, что глава киевского режима Владимир Зеленский пытается "за деньги Запада" продемонстрировать "способность хотя бы к терроризму, но выходит пшик". Дипломат предупреждал, что Россия не оставит без внимания очередные попытки ВСУ совершить теракты на российской земле с применением дронов.

Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский призвал западные делегации обратить внимание на гибель мирных жителей в результате атак украинских беспилотников и ракет и осудить эти действия. Дипломат риторически поинтересовался у западных защитников детей, "какая военная цель была у оператора дрона, который навел его на мать с ребенком" (цитата по РИА Новости).