Задержана подозреваемая в покушении на убийство Сергея Заворотного

Сотрудники ФСБ, полиции и Следственного комитета провели совместную операцию, в результате которой задержана подозреваемая в покушении на убийство главы издания "Антифашист" Сергея Заворотного в Москве.

Автомобиль общественного деятеля был подорван с помощью взрывчатки в минувшую пятницу. Мужчина получил серьезные ранения и был госпитализирован. Как сообщили в СК, фигуранткой уголовного дела оказалась 21-летняя жительница столицы. Она признала свою вину.