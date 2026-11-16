Задержана подозреваемая в покушении на убийство Сергея Заворотного

Сотрудники ФСБ, полиции и Следственного комитета провели совместную операцию, в результате которой задержана подозреваемая в покушении на убийство главы издания "Антифашист" Сергея Заворотного в Москве.
Автомобиль общественного деятеля был подорван с помощью взрывчатки в минувшую пятницу. Мужчина получил серьезные ранения и был госпитализирован. Как сообщили в СК, фигуранткой уголовного дела оказалась 21-летняя жительница столицы. Она признала свою вину.
"Девушка попала под влияние мошенников, которые представились сотрудниками банка, и перевела крупную сумму денег на так называемые безопасные счета. В дальнейшем она стала выполнять указания анонимных кураторов по подготовке и совершению особо тяжкого преступления. Подозреваемая установила взрывное устройство под днищем автомобиля общественного деятеля Сергея Заворотного. В последующем оно было приведено в действие", - сообщили в СК.