"Забойное мероприятие": Кремль раскрыл детали предстоящей встречи лидеров России, США и КНР

Президент России Владимир Путин 18-19 ноября посетит китайский Шэньчжэнь, где примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Это подтвердил в понедельник, 16 ноября, помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

Как уточнил представитель Кремля, Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 18 ноября проведут российско-китайские переговоры в формате рабочего завтрака. Политики будут обсуждать вопросы внешнеполитической проблематике, включая Украину.

Подготовка встречи Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита АТЭС в общих чертах обсуждалась в ходе недавнего визита в Москву переговорщиков США Джареда Кушнера и Стивена Уиткоффа, отметил Ушаков. Эта встреча прорабатывается.

Однако самым забойным мероприятием саммита АТЭС, по выражению Ушакова, станет трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Ряд вопросов для обсуждения уже согласован — в том числе конфликт на Украине и предложения Москвы и Вашингтона по мирному урегулированию. Общение лидеров трех государств будет выстроено с учетом союзничества стран во Вторую мировую и сотрудничества при создании ООН.

Уже прорабатывается текст совместного заявления по итогам встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Документ "рождается в тяжелой дипломатической работе", цитирует представителя Кремля ТАСС.

В свою очередь, заместитель российского министра иностранных дел Андрей Руденко подчеркнул, что трехсторонняя встреча лидеров России, США и Китая на АТЭС очень важна, ее можно считать символической. Как отметил дипломат, у каждой стороны имеются свои приоритетные темы и вопросы, поэтому сейчас организаторы согласовывают повестку саммита и обсуждают, "как уложиться в отведенное время".

В конкретных деталях повестка встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина пока не согласована, "всё еще очень флюидно", цитирует Андрея Руденко РИА Новости.

Незадолго до этого официальный представитель МИД Китая Мао Нин рассказала, что главы трех государств будут обсуждать на полях саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в китайском Шэньчжэне поддержание мира и стратегическую стабильность. Мао Нин напомнила, что впервые в истории встретятся лично лидеры России, США и Китая — это, безусловно, "имеет новаторское значение".

Представителей Европы на этой встрече не будет. Лидер французской партии "Патриоты" и кандидат в президенты Франции Флориан Филиппо предположил, что это связано с воинственным неконструктивным настроем европейских лидеров. Как отметил политик, если "придерживаться воинственной, милитаристской и агрессивной позиции", тогда "новая Ялта" состоится без европейцев.