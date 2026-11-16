Пугачеву под руки привели на концерт иноагента Галкина: фото

Алла Пугачева появилась на публике, чтобы поддержать мужа-иноагента Максима Галкина*. 77-летняя Примадонна посетила концерт юмориста в Лимасоле. Очевидцы сняли артистку на видео, обратив внимание на то, что к зрительному залу она направлялась под руку с помощницей.

После отъезда из России Алла Борисовна обосновалась за границей вместе с мужем и детьми — Лизой и Гарри. Сейчас семья живет на Кипре, где певица ведет достаточно спокойный образ жизни и нечасто посещает светские мероприятия.

Однако пропустить выступление мужа Пугачева не могла. Накануне Максим Галкин* представил сольную программу, и Примадонна лично приехала поддержать артиста.

Для выхода в свет певица выбрала элегантный черно-белый наряд. На ней были светлая блузка, темная юбка и черный жакет. Образ получился сдержанным, без броских аксессуаров и ярких деталей.

В фойе театра Алла Борисовна появилась в сопровождении помощницы. Певица передвигалась неспешно, опираясь на руку женщины. Кадры с ее появлением опубликовал в личном блоге опубликовал один из зрителей. Видео быстро привлекло внимание поклонников артистки. Много отметили, что Примадонна неплохо выглядит.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

"Аллуся просто огонь!", "Дай Бог ей счастья и крепкого здоровья", "Как жаль, что в Москве она так редко нам улыбалась", — высказались пользователи Сети.

Стоит отметить, что, несмотря на редкие появления на светских мероприятиях, Аллу Борисовну регулярно замечают на улицах Лимасола. По рассказам местных жителей и туристов, артистка охотно общается с поклонниками и не отказывает им в совместных фотографиях.

В социальных сетях даже шутят, что за время жизни на Кипре Пугачева успела превратиться в одну из местных достопримечательностей. Каждое ее появление в общественных местах вызывает интерес, а новые снимки быстро распространяются среди поклонников.

*Максим Галкин признан Минюстом России иностранным агентом.