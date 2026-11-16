Полезно знать: "Эффективная и конкурентная экономика" / ИИС-3

Инвестиции с поддержкой государства – отличный способ увеличить доход. Более 6 миллионов россиян уже открыли индивидуальные инвестиционные счета. С их помощью можно приобретать акции, облигации и другие ценные бумаги, а также паи паевых инвестиционных фондов, которыми управляют профессионалы.

Главное преимущество этого финансового инструмента – налоговые льготы. Государство поощряет граждан, готовых инвестировать вдолгую и ответственно управлять своими сбережениями.

Первая льгота позволяет вернуть до 88 тысяч рублей в год. Вторая освобождает от налога на доход, полученный к моменту закрытия счета. Чтобы воспользоваться льготами, счет должен работать не меньше пяти лет.

Открыть индивидуальный инвестиционный счет просто. Это можно сделать онлайн в приложении вашего банка. Больше информации – на портале моифинансы.рф.

Развивать инструменты долгосрочных инвестиций помогает национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика".