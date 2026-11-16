Артистка Немоляева восхитилась красотой Камергерского переулка

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева в эфире программы "Мой район. Место встречи" на телеканале "Москва Доверие" отметила красоту небольших улиц в центре Москвы. В частности - Камергерского переулка.

Как отметила артистка, по этим местам особенно приятно гулять весной, когда высаживают цветы. А также осенью, когда улицы украшают огнями.

Кроме того, Немоляева обратила внимание на небольшие фонтаны в примыкающих к Тверской переулках.

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