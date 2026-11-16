Всплыла скандальная история про Ивана Янковского: спустя много лет заговорил глава "Ленкома"

Ивана Янковского называют продолжением великой кинодинастии, а сам он в одном из интервью признался, что считает актерство баловством. Но никто и подумать не мог, что Ивана взяли учиться в ГИТИС по блату. Скандальную историю рассказал президент театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер.

По словам Варшавера, эта история произошла много лет назад, когда Иван только собирался стать студентом театрального вуза. Однажды во время беседы с Олегом Янковским он узнал, что внук легендарного артиста сдает вступительные экзамены на курс Владимира Андреева, но дед отказался хлопотать за наследника.

"Сидит у меня Олег Иванович Янковский и говорит вдруг в разговоре: „Марк Борисович, вы знаете, а у меня сейчас Ваня, мой внук, сдает экзамены в ГИТИС на курс к Андрееву Владимиру Алексеевичу“. Я говорю: „Ну вы, конечно, позвонили ему и попросили за Ванечку?“" — рассказал Варшавер RTVI. Янковский тогда ответил, что "не звонил и не будет звонить".

Варшавер дружил с Андреевым и решил сам позвонить приятелю, поинтересоваться, прошел ли Ваня к нему на курс. Марк Борисович спросил, как сдал экзамены человек по фамилии Янковский. Андреев ответил, что этого абитуриента не приняли.

"Я говорю: „Владимир Алексеевич, это же внук Янковского“. – „А чего же он не позвонил? Чего же он не сказал мне, что это его внук?“" — пересказал Варшавер свой разговор с Андреевым.

Театральный деятель не считает свой поступок предосудительным. Напротив, он убежден, что помогать детям и близким совершенно естественно, особенно если есть такая возможность.

"И, конечно, взяли его после моего звонка", — похвастался президент "Ленкома", добавив, что "жизнь такая короткая", поэтому людям надо помогать.